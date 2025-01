Meloni: “Rizzi a capo del Dis. Con Musk non ho parlato di Starlink”

ROMA – Oggi il consueto incontro alla Camera organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare. Presenti 160 giornalisti acrreditati e 82 ospiti istituzionali.

L’intervento di apertura è riservato al presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, che ha ringraziato tutti i soggetti che hanno lavorato alla liberazione di Cecilia Sala. Ha poi rinnovato al presidente uscente Joe Biden, la richiesta di grazia a Julian Assange. Il corpo centrale dell’intervento riguarda però la riforma della professione giornalistica, ancora “legata a norme della metà del secolo scorso”. Il presidente Bartoli ha proseguito poi con una richiesta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte di “tutto il mondo dell’informazione”, ovvero l’inserimento dei giornalisti nella legge sull’equo compenso che porta proprio il nome della premier, lodando comunque l’operato “attento e tenace di sostegno all’impresa giornalistica svolta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria guidato dal sottosegretario Alberto Barachini”.

11,11 Bartoli ha colto l’occasione per consegnare il nuovo Codice deontologico alla presidente del Consiglio, definito come uno strumento per assicurare il rispetto del ruolo costituzionale dei giornalisti. Il presidente dell’Ordine dei giornalisti si è detto “allarmato per provvedimenti contro la libertà di stampa” portati avanti dal governo.

11, 36 La premier sul caso SpaceX: “Accordo fake news, mai parlato personalmente di questo con Musk”. Così Meloni sulla questione Starlink, ha poi ribadito che non è stata siglata alcuna intesa con la società di Elon Musk.

11,45 Meloni sulle dimissioni di Elisabetta Belloni: “Confermo nomina di Rizzi alla guida del Dis”. Arriva la conferma della premier, la nomina verrà formalizzata nel Cdm di oggi. La leader di Fratelli d’Italia ha citato gli “straordinari risultati operativi” raggiunti da Rizzi nei vari ruoli ricoperti.

11,48 Starlink, Meloni: “È un tema di sicurezza nazionale e come tale va trattato”. La premier ha affermato di non avere ancora le idee chiare sulla questione, perché si tratta di “scegliere una soluzione tra due scenari” e “nessuno dei quali è quello ottimale”, riferendosi alla delega di tale materia ad un privato o l’attesa di un’alternativa pubblica europea.

12,00 Meloni: “Vorrei arrivare alle prossime elezioni con la riforma del premierato approvato e una legge elettorale tarata su questo”. Ha detto ancora la premier Giorgia Meloni sottolineando che se il premierato dovesse non arrivare in tempo “ci si interrogherà se questa legge elettorale sia la migliore o no”.

12,07 Meloni sulle riforme: “Vorrei fare in questa legislatura anche i referendum, ma per me l’importante è portare a casa le riforme”. Lo ha detto la premier rispetto ai referendum confermativi sulla giustizia e sull’autonomia differenziata.

12,13 Ucraina, Meloni: “Io sono disposta a sostenere le opzioni che è disposta a sostenere l’Ucraina”. La leader di Fratelli d’Italia crede che assecondare i desideri dell’Ucraina sia fondamentale per avere una pace giusta. Ha ribadito l’importanza delle garanzie di sicurezza per evitare che “quanto accaduto nel 2022 accada di nuovo”. Meloni ha aggiunto che non prevede un disimpegno di Trump dal sosteno a Kiev e ha riferito che “Donald Trump ha parlato di ‘pace con la forza”.

12,24 Meloni: “Salvini al posto di Piantedosi non è all’ordine del giorno”. Così la premier sull’ipotesi rimpasto, rispondendo alla domanda su un possibile trasferimento di Matteo Salvini al ministero degli Interni dopo l’assoluzione dal processo Open Arms.

12,27 Meloni sulle dimissioni di Santanché: “Vediamo. Non sono la persona che giudica queste cose prima che accadono, vediamo cosa deciderà la magistratura”. La risposta della premier alla domanda sulle possibili dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanché, in caso di rinvio a giudizio.

12,34 Meloni: “Non gioisco per il caso Todde”. Così la leader di Fratelli d’Italia sul caso della governatrice della Sardegna Alessandra Todde, dichiarata decaduta da consigliera regionale. “Ho letto che Pd e M5S intendono, nel caso, non convalidare la decisione dei magistrati: è una scelta libera dei partiti” ha aggiunto Meloni, ricordando però il diverso svolgimento del caso Silvio Berlusconi riguardo al quale “Si disse che compito del Parlamento era ratificare la decisione della magistratura. Sono i soliti due pesi e due misure…”.

12,40 Migranti, Meloni: “I centri in Albania pronti per essere attivati”. Così la premier ha difeso l’iniziativa governativa per creazione dei centri ricettivi di Shengjin e Gjader.

12,44 Meloni: “Dobbiamo concentrarci di più sul trattenimento dei mafiosi che non sul trattenimento dei migranti”. Ha osservato la presidente del Consiglio, aggiungendo che “Ha ragione di credere che la maggioranza dei Paesi membri dell’Ue sosterrà la posizione italiana davanti alla Corte”, rispetto alla questione Paesi Sicuri.