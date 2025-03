ROMA – Papa Francesco rimane ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La Sala Stampa vaticana ha diffuso un bollettino nella mattinata di oggi 12 marzo, fornendo dettagli sul decorso clinico del Pontefice, nonostante ieri non sia stato pubblicato alcun bollettino sulle condizioni del Santo Padre.

Condizioni stabili con lievi miglioramenti

Secondo quanto riferito, la situazione clinica di Papa Francesco rimane stabile, con lievi miglioramenti all’interno di un quadro che resta comunque complesso. Il Pontefice ha trascorso la giornata di ieri, 11 marzo, seguendo in collegamento video gli Esercizi Spirituali della Curia romana, che si sono svolti in Aula Paolo VI.

Preghiera, Eucaristia e terapie

Papa Francesco ha dedicato ampio spazio alla preghiera e alla meditazione, come previsto dal periodo di raccoglimento degli Esercizi Spirituali. Ha inoltre ricevuto l’Eucaristia. Sul fronte delle terapie, il Pontefice ha proseguito con le cure prescritte e con l’ossigenazione ad alti flussi, utilizzando i naselli. Nella giornata di ieri Papa Francesco non ha ricevuto visite e non è prevista la pubblicazione del testo della catechesi dell’udienze generale odierna.

Sono attesi ulteriori aggiornamenti da parte dei medici, che lunedì 10 marzo hanno sciolto la prognosi, pur mantenendo un quadro clinico di complessità.