ROMA – Il Papa non è “più in imminente pericolo di vita” lo ha comunicato il bollettino della Santa Sede. Al 25esimo giorno di ricovero i medici hanno sciolto la prognosi. L’ospedale fa inoltre sapere che questa sera non verrà divulgato alcun nuovo bollettino. Fonti vaticane riferiscono di un punto stampa con l’equipe medica “possibile, ma non imminente”. Seppur si tratti dei primi aggiornamenti positivi sulle condizioni del Papa, il quadro clinico del Pontefice resta ancora complesso. “I miglioramenti registrati nei giorni precedenti si sono ulteriormente consolidati”- si legge nel comunicato del Vaticano – “come confermato sia dagli esami del sangue che dall’obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacologica”.

Un miglioramento che cautamente era già visibile da qualche giorno, lo ha confermato anche Stefano Nardini, ex presidente della società italiana di pneumologia, interpellato per commentare gli ultimi bollettini medici del Papa. “Alcuni segnali indicavano che la situazione è più gestibile ed evidentemente si comincia a vedere una tendenza al miglioramento”, ha dichiarato lo pneumologo. Nonostante il trend positivo parlare di dimissioni dal Policlinico Gemelli, almeno al momento, non sembra plausibile. Il timore dei medici del Pontefice resta quella dell’infezione polmonare. Il Papa resterà ricoverato per completare il ciclo di cure farmacologiche prescritte nel corso di queste settimane. A confermare il prosieguo della sua degenza è l’inattività a Casa Santa Marta. Fonti vaticane confermano che “quando sarà il tempo” saranno i medici ad indicare di quali attrezzature il Pontefice avrà bisogno dopo le sue dimissioni.

Oltre alla riabilitazione respiratoria e motoria, Bergoglio dal decimo piano del Gemelli riprende, seppur con cautela, i suoi impegni religiosi. Già domenica scorsa la sua presenza in collegamento video agli Esercizi Spirituali aveva fatto ben sperare. Un appuntamento che si è ripetuto anche questa mattina. Il Pontefice si è nuovamente collegato a distanza pregando nella cappellina al decimo piano del Gemelli. Dal Vaticano fanno sapere che il suo umore è buono ed è in grado di conversare con le persone che gli stanno attorno.