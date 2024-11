LOS ANGELES – James Van Der Beek, interprete del protagonista dell’iconica serie televisiva Dawson’s Creek, ha sconvolto i fan e un’intera generazione con alcune dichiarazioni riguardo la sua malattia. “Ho un cancro al colon-retto, ho affrontato privatamente questa diagnosi e mi sto curando, con il sostegno della mia incredibile famiglia”, ha affermato l’attore 47enne durante un’intervista su People Magazine.

L’annuncio era stato già anticipato sui suoi canali social, dove l’interprete ha ammesso di essere stato costretto a rivelare i suoi problemi di salute perché un giornale stava per lanciare la notizia senza il suo consenso. Van Der Beek ha deciso quindi di precedere le speculazioni, rilasciando rivelazioni inedite: “Ogni anno, circa due miliardi di persone nel mondo ricevono questa diagnosi e io sono uno di loro”, scrive l’attore in un post di Instagram. “Avevo programmato di parlarne sull’argomento in maniera approfondita su ‘People magazine’ per aumentare la consapevolezza, ma le cose non sono andate come previsto. Sono stato informato che un tabloid avrebbe pubblicato la notizia”, aggiunge.

L’idolo dei teenager, James Van Der Beek è stato il volto di Dawson Leery nella serie tv adolescenziale, andata in onda dal 1998 al 2003. Quegli anni rappresentano il periodo di massima diffusione del teen drama, il genere televisivo che racconta i dubbi di una generazione alle porte del nuovo millennio. Nonostante la gravità della prognosi, l’attore resta ottimista e dichiara di sentirsi bene e in forze. Le sue condizioni infatti non gli hanno impedito di proseguire la sua carriera. È apparso recentemente in un episodio di Walker, il reboot di “Walker, Texas Ranger”, e ha lavorato sul set del film “Sidelined: The QB and Me”. Inoltre è stato coinvolto in un progetto di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla consapevolezza e la ricerca sul cancro all’interno di uno speciale Fox “The Real Full Monty”.