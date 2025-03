SAN MARINO – È diventato un caso il successo del San Marino Song Contest, la kermesse musicale che ha lo scopo di selezionare il musicista o la band che rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest. Il programma, trasmesso dalla tv sanmarinese, ha avuto un seguito senza precedenti: si parla di 430mila visualizzazioni complessive tra i canali San Marino Rtv, RaiPlay, Radio 2 e RaiPlay2, e on demand su RaiPlay.​ Particolarmente rilevante è stata la fruizione on demand: la finale dell’8 marzo è stata seguita da 83mila spettatori, collocando il contest tra i primi dieci programmi più seguiti in questa modalità nella giornata di sabato. È stato record di connessioni anche sui social: l’hashtag #SanMarinoSongContest è rimasto a lungo in trend topic su X e ha avuto migliaia di interazioni su Instagram, TikTok e Facebook.

Un livello così alto di ascolti è probabilmente dovuto alla partecipazione, e alla vittoria, del dj italiano Gabry Ponte con la canzone “Tutta l’Italia”, sigla del Festival di Sanremo 2025, e grande successo di pubblico. Secondo il regolamento del festival sanmarinese, infatti, cantanti di qualsiasi nazionalità possono proporsi in rappresentanza del piccolo stato all’Eurovision: questa edizione ha registato oltre 1100 iscritti da 48 Paesi e provini per 400 candidati. Tra i 20 cantanti in gara anche Marco Carta, Bianca Atzei, il sanamrinese Paco oltre ad artisti provenienti da Albania, Belgio, Slovenia, Svezia e Ucraina. Nel corso della serata al Teatro Nuovo di Dogana è salito sul palco anche Al Bano in qualità di ospite e ha ritirato il premio alla carriera.

Roberto Sergio, direttore generale della Rai e di Rtv San Marino (partecipata al 50% dalla Rai), ha suggerito che il San Marino Song Contest potrebbe avere un grande futuro: “L’obiettivo è quello di far diventare il contest un grande festival internazionale. Le canzoni e le musiche avevano un tono europeo, forse anche più che in altri festival”. E chissà se nei prossimi decenni il festival del Titano non sarà più seguito di Sanremo, in Italia e all’estero.