LOS ANGELES – Cresce ancora il bilancio delle vittime degli incendi che stanno consumando il sud della California. Finora le fiamme – a stento contenute dai vigili del fuoco – hanno provocato 24 morti. A fornire il dato provvisorio è l’ufficio di medicina legale della contea, secondo quanto riportato dal New York Times. I corpi sono stati ritrovati nell’area di Pacific Palisades e di Eaton fire.

Uno degli incendi provocato da un guasto elettrico

Dopo le ipotesi dei giorni scorsi, è arrivata la conferma ufficiale sulla causa che ha innescato l’incendio di Hurst, domato all’89 per cento dalle squadre dei vigili del fuoco. A far divampare le fiamme – estese su un’area di 799 acri – è stato un guasto a alle linee elettriche della Southern California Edison. Lo ha dichiarato in un comunicato la stessa società, affermando di aver scoperto un malfunzionamento in una torre proprio a ridosso delle prime segnalazioni dell’incendio. Sulle cause degli altri incendi stanno lavorando il dipartimento della polizia di Los Angeles, i vigili del fuoco coinvolti nelle operazioni di soccorso e l’Fbi.

Tre roghi ancora in corso

Oltre al rogo di Hurst, si contano altri due incendi ancora attivi. Quello di Pacific Palisades – che resta il più grande e il più difficile da estinguere, domato solo all’13 per cento – e Eaton fire, che ha già divorato più di 14 mila acri ed è contenuto al 27 per cento. Ma le autorità hanno dichiarato che la situazione non è ancora sotto il pieno controllo delle squadre di sicurezza. A far temere il peggio è la presenza persistente di forti venti che minacciano di spargere ulteriormente le fiamme.