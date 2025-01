SALT LAKE CITY – Riparte il Sundance Film Festival 2025, in programma dal 23 gennaio al 2 febbraio nello Utah, Stati Uniti. La manifestazione, nata come enclave del cinema indie e diventata negli anni uno dei principali appuntamenti per testare nuovi autori e titoli potenzialmente da grandi premi, presenta quest’anno oltre 90 lungometraggi, oltre a corti, serie e pilot.

Alcuni film in gara

Grande attesa per Jennifer Lopez nel un nuovo adattamento de “Il bacio della donna ragno”, ma anche il remake del film di Ang Lee, “Banchetto di nozze”, in una versione diretta da Andrew Ahn con Lily Gladstone e Benedict Cumberbatch in “The Thing with Feathers”.

Tra i temi di attualità il confronto con le scelte della neo presidenza di Donald Trump, la guerra in Ucraina con “Mr.Nobody Against Putin” di David Borenstein e Pavel Ilyich Talankin, il conflitto israelo-palestinese con “All That’s Left of You di Cherien Dabis” e l’identità sessuale e di genere, da “Jimpa” con Olivia Colman e John Lithgow al documentario “Enigma” dedicato al doppio ritratto di April Ashley e Amanda Lear.

I protagonisti, da Cynthia Erivo e Benedict Cumberbatch

Tra i protagonisti anche Cynthia Erivo, fra le favorite per l’Oscar con la sua performance in “Wicked” e il regista James Mangold, tornato nelle sale con il biopic su Bob Dylan “A Complete Unknown”, ai quali andranno i Visionary and Trailblazer Award.

L’Italia è in competizione nella sezione dei documentari internazionali con “Gen_” di Gianluca Matarrese, che segue all’ospedale pubblico Niguarda di Milano, il lavoro di un medico, nell’accompagnare coppie infertili nel loro desiderio di diventare genitori. Luca Guadagnino invece è presente come coproduttore di “Atropia” di Hailey Gates su un’aspirante attrice ingaggiata nella messa in scena di un gioco di ruolo di guerra ad uso dei militari e di “April” di Dea Kulumbegashvili sulla scelta di vita di un’ostetrica in Georgia.