È arrivata l’offerta di Lufthansa per comprare una quota di minoranza di Ita Airways. La compagnia specifica di avere presentato “una lettera d’intenti” al Ministero dell’Economia e delle finanze, attualmente azionista unico di Ita attraverso Cassa Depositi e Prestiti.

Il Mef però “si riserva di esaminare la congruità dell’offerta nel rispetto dei requisiti previsti dal Dpcm”, afferma il dicastero. Lufthansa spiega che qualora entrambe le parti decidano di “firmare il memorandum d’intesa”, ulteriori negoziati e discussioni saranno condotti “su base esclusiva”.

Oltre all’aspetto economico il Ministero dell’Economia e delle Finanze valuterà anche quello industriale. In particolare Lufthansa dovrà attuare alcuni elementi ritenuti essenziali come lo sviluppo di un network internazionale, soprattutto sul lungo raggio in quanto il governo ritiene che l’Italia debba essere destinazione “diretta” e non raggiunta attraverso scali intermedi; poi garantire i livelli occupazionali; quindi tutelare gli hub nazionali come Fiumicino, Malpensa, Linate ed infine dare vita ad una partnership in cui Ita non sia “un junior partner” ma un socio alla pari per assicurare un pieno sviluppo.

Nella foto in alto la compagnia tedesca Lufthansa (foto Ansa)