JEDDAH – L’Italia entra in una “fase nuova della partnership con l’Arabia Saudita”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, dopo aver incontrato il principe saudita Mohammed Bin Salman nel campo tendato di Al’Ula, ha annunciato la firma di accordi per 10 miliardi di dollari.

Una cifra che per la premier dà “l’idea dello straordinario salto che ci siamo impegnati a fare insieme nel nostro futuro lavoro comune”. Le intese – ha precisato ancora Meloni – “costituiscono piattaforme su cui costruire insieme ulteriori opportunità”. Il riferimento è al possibile ingresso dell’Arabia Saudita nel Gcap, il progetto di caccia militari di sesta generazione che vede l’Italia attualmente impegnata con Giappone e Gran Bretagna.

Gli accordi, siglati con partner sauditi e società partecipate italiane come Sace, Leonardo e Snam, sanciscono la cooperazione dei due Paesi su temi strategici: dalla difesa all’energia, dall’uso di tecnologie avanzate alla mobilità sostenibile. Occhi puntati anche sul continente africano. Infatti, sono state sottoscritte intese per collaborazioni in Africa, in linea con il Piano Mattei.

Come sottolineato dal Corriere della Sera, Sace – gruppo assicurativo italiano partecipato dal ministero dell’Economia – ha firmato cinque operazioni e accordi per 6,6 miliardi di dollari per sostenere l’export e i rapporti commerciali e di investimento.

A firmare un accordo con il ministero degli investimenti di Riad anche Leonardo, azienda operativa nel settore della difesa. Il memorandum, in particolare, apre la strada alla collaborazione nel campo dei sistemi di combattimento aereo e in ambito elicotteristico.

Il colosso saudita Acwa Power, invece, ha siglato un’intesa con la società italiana di infrastrutture energetiche Snam per favorire la creazione di una catena di fornitura di idrogeno verde in Europa. Tra gli accordi rilevanti per il Piano Mattei, quelli che coinvolgono il gruppo Cassa depositi e prestiti, la stessa Acwa Power e Saudi Fund for Development. L’obiettivo è quello di avviare una collaborazione volta a identificare opportunità di finanziamento nel settore dell’energia sostenibile e rinnovabile, con uno sguardo attento al continente africano.

Accordi firmati anche da Fincantieri con Aramco nel campo della cantieristica navale civile in Arabia Saudita e da Pirelli, che gestirà insieme al fondo sovrano Pif una nuova fabbrica di produzione di pneumatici. Il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha assicurato che il complesso industriale partirà il prossimo aprile: “la fabbrica è al 25% nostra, al 75% di Pif”.