80 anni dalla liberazione di Auschwitz, gli scatti per custodire la memoria

OSWIECIM – Sono passati 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Il 27 gennaio, Giorno della memoria, il mondo si stringe al popolo ebraico e simbolicamente grida “Mai più”. Mai più stermini, leggi razziali, persone deportate, vittime innocenti. Un grido ancora più forte dopo il 7 ottobre 2023, il giorno in cui Hamas ha attaccato Israele uccidendo almeno 1194 persone fra civili e militari. Sulla scia del conflitto, lo spettro dell’antisemitismo è tornato a incombere sulla memoria. Anche per questo, le iniziative si fanno sentire in molte città con più forza. Da Berlino, passando per Amsterdam, Torino e Oswiecim (la città polacca nota con il nome di Auschwitz), luogo in cui si trovava il principale campo di sterminio.