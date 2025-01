FIRENZE – Continua l’emergenza maltempo in Italia. In provincia di Firenze è in transito un fronte temporalesco e si registrano allagamenti e problemi alla viabilità. La situazione è monitorata dalla protezione civile della Città metropolitana e al momento non desterebbe particolari preoccupazioni. Sempre nella mattina di oggi 28 gennaio la città medicea è stata vittima di una violenta bomba d’acqua. Sono stati segnalati problemi in varie zone della città, dall’Oltrarno al Galluzzo, di cui si sta occupando la polizia municipale. “Prudenza negli spostamenti e alla guida”, l’appello su X della sindaca di Firenze Sara Furnaro.

Piogge abbondanti anche in Liguria, preda di forti precipitazioni da 36 ore. Dopo le piene, i fiumi Entella, Magra e Vara stanno tornando a livelli normali. Ancora in allerta rossa l’area del Levante Ligure, dopo le criticità della notte del 27 gennaio. A Genova si scava ancora nel popolare quartiere del Lagaccio per escludere feriti dopo il crollo di un muro di contenimento. Oltre ai 5 evacuati in via precauzionale a Orero e ai 2 di Lumarzo di ieri sera, è stato trasportato in ospedale per accertamenti l’uomo alla guida della sua auto rimasto coinvolto nella frana che ha causato la chiusura della statale 35.