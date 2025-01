Sinner non andrà al Quirinale

ROMA – “Non lo so ancora, devo decidere”, diceva ieri il campione italiano di tennis Jannik Sinner. Ma poche ore dopo la decisione è presa: il vincitore degli Australian Open non incontrerà il presidente Sergio Mattarella al Quirinale.

Come si apprende da ambienti vicini al giocatore, il tennista non sarà presente al Quirinale per l’incontro del 29 gennaio tra il presidente della Repubblica e la Federtennis per celebrare i successi del tennis azzurro del 2024.

Sinner, dopo aver vinto a Melbourne, aveva risposto a margine del photoshooting all’Albert Park Lane che avrebbe dovuto ancora decidere se partecipare all’incontro con il Presidente della Repubblica. Nicola Pietrangeli, ex numero 3 del mondo in singolare nel triennio 1959-1961, in un’intervista rilasciata a Lumsanews, aveva commentato ieri che “sarebbe stato poco carino non andare al Quirinale”.

Sinner, parlando del bilanciamento della sua stagione tra vita privata e tennis, aveva spiegato che “è meglio prendersi un giorno più di pausa per essere al top dopo perché poi ci sono tanti tornei importanti”. Tra gli obiettivi per le prossime settimane, annunciati dopo la vittoria del terzo slam, Sinner non ha quindi in programma la partecipazione all’incontro al Quirinale.