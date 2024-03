La vicepresidente della Commissione europea per i Valori e la Trasparenza Vera Jourova al Parlamento europeo di Strasburgo, Francia, 26 febbraio 2024 | Foto Ansa

BRUXELLES – Combattere la disinformazione e garantire una competizione equa per tutti gli italiani che andranno a votare. È questo l’obiettivo in vista delle elezioni Europee di giugno 2024 della vice presidente della Commissione Ue, Vera Jourova, in missione in Italia in questi giorni per il “Democracy Tour”. Otto italiani su dieci, ha sottolineato la vice presidente all’Ansa, sono preoccupati che la “disinformazione possa influenzare le loro decisioni”.

Preoccupa la possibile interferenza russa. “Combattere la disinformazione è un’impresa ardua che va di pari passo con il sostegno di media liberi, indipendenti e forti. Il giornalismo di qualità è necessario come arma contro l’interferenza russa, perché la propaganda del Cremlino è fatta su misura per ogni Paese, Italia compresa”, ha chiarito Jourova.

Von der Leyen: “Diffondono odio dalle tastiere”

Della stessa idea è la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. “Gli amici di Putin diffondono odio dalle loro tastiere. L’Europa unita viene sfidata da nazionalisti, populisti, demagoghi, che siano di destra o di sinistra. I nomi possono essere diversi ma i loro obiettivi sono simili. E noi del Ppe non lo permetteremo”, ha detto nel discorso di candidatura al Congresso del Ppe di oggi 7 marzo a Bucarest, in Romania.

Intelligenza artificiale, disinformazione aumentata del 130%”

Il volume della disinformazione generata dall’intelligenza artificiale è aumentata considerevolmente nell’ultimo anno. Parliamo di una crescita in media del 130% al mese su X, in particolare di immagini deepfake relative alle elezioni. Sono i dati dello studio pubblicato dal Center for Countering Digital Hate (Ccdh), un’organizzazione no-profit britannica impegnata nella lotta all’incitamento all’odio online.

🚨NEW: We tested popular AI image tools like Midjourney & found that they generated election disinformation in 41% of tests overall. These fabricated images could support false claims about candidates & election fraud – and seriously harm democracy.🧵https://t.co/6oqf41Osc2 pic.twitter.com/M9ILdJCBO6 — Center for Countering Digital Hate (@CCDHate) March 6, 2024

Per misurare l’aumento del fenomeno – le ultime foto false riguardano l’ex presidente Donald Trump con persone afroamericane, generate dai suoi sostenitori – lo studio ha esaminato i quattro generatori di immagini più popolari: Midjourney, DALL-E 3 di OpenAI, DreamStudio di Stability AI e Image Creator di Microsoft.

Trump presidente afro e Biden sopra le righe: la corsa alla Casa Bianca minacciata dai deepfake https://t.co/UY9XpOundT (scopri la app) #RepSelezione — Repubblica (@repubblica) March 7, 2024

“La possibilità che immagini generate dall’intelligenza artificiale servano come ‘prove fotografiche’ potrebbe esacerbare la diffusione di false affermazioni, ponendo una sfida significativa per preservare l’integrità delle elezioni”, affermano i ricercatori.