L'export supera i nove miliardi di euro Parmigiano e Grana leader in classifica

sei punti in più nel 2019

La Dop Economy italiana supera per la prima volta i 16,2 miliardi di euro di valore alla produzione, segnando una crescita del 6% in un anno, ovvero un miliardo di euro in più. Lo certifica il 17esimo Rapporto Ismea-Qualivita 2019.

L’export supera la soglia dei nove miliardi di euro, in aumento del 2,5% rispetto al 2017, grazie al lavoro di oltre 180mila operatori e l’impegno dei 285 consorzi di tutela riconosciuti. È il comparto vino a trainare la crescita, con un progresso di quasi otto punti percentuali.

Il sistema rappresenta un quinto del fatturato complessivo dell’agroalimentare. Sono Parmigiano Reggiano e Grana Padano i prodotti leader in classifica. Seguono Prosciutto di Parma, Mozzarella di Bufala Campana e Aceto Balsamico di Modena Igp e Gorgonzola Dop. Il valore dei formaggi è di 4,1 miliardi.