ROMA – Sono le 7.30 del 28 gennaio quando la nave Cassiopea della Marina Militare attracca nel porto albanese di Shengjin. A bordo i 49 migranti recuperati in acque internazionali a sud di Lampedusa nel weekend. Si tratta per la maggior parte di bengalesi, ma ci sono anche africani, tra cui egiziani, ivoriani e gambiani. Adesso verranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera previste per chi proviene da Paesi sicuri e non ha consegnato documenti di identità.

Altri migranti hanno presentato i documenti per evitare il trasferimento

Il ministero dell’Interno intanto fa sapere con una nota che “53 ulteriori migranti hanno presentato spontaneamente il proprio passaporto per evitare il trasferimento. Una circostanza di particolare rilievo, in quanto consente di attivare le procedure di verifica delle posizioni individuali in tempi più rapidi anche a prescindere del trattenimento, aumentando le possibilità di procedere con i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere in Ue”.

Il governo tenta di applicare l’accordo con l’Albania

È la terza volta che il governo tenta di dare il via all’accordo sottoscritto un anno fa dalla premier Giorgia Meloni e dal suo omologo albanese Edi Rama. La situazione è però ancora in bilico: la procedura di rimpatrio potrebbe saltare se il giudice non dovesse convalidare il trattenimento nel centro di Gjader.

Per i 49 migranti arrivati a Shengjin scatterà l’iter di identificazione e uno screening sanitario più accurato. Verranno poi trasferiti nel centro di Gjader dove rimarranno in attesa del responso dei magistrati sul trattenimento, disposto dalla questura di Roma. I giudici della Corte d’appello della Capitale dovranno decidere entro 48 ore se convalidarlo o meno.

Dopo il cambio impresso dal governo con una norma inserita nel decreto flussi lo scorso dicembre la decisione non compete più dunque i magistrati della sezione immigrazione del tribunale.