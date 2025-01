I nuovi 4 decreti di Trump: C'è anche l'"Iron Dome" americano

WASHINGTON – Costruire un “Iron Dome” come quello israeliano per difendere gli Stati Uniti dagli attacchi missilistici, bandire i transgender dalle forze armate, reintegrare i militari espulsi per aver rifiutato di vaccinarsi contro il Covid e la sospensione di tutte le sovvenzioni e i prestiti erogati dal governo. È questo il contenuto dei quattro decreti esecutivi annunciati ieri dal nuovo capo del Pentagono Pete Hegseth, prima ancora della firma del presidente Donald Trump, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. “Non c’è nulla che non possiamo fare, l’importante è che il partito repubblicano resti unito, e spero che lo resterà” ha dichiarato il capo dell’esecutivo federale.

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth | Foto Ansa

Il tutto mentre numerosi progetti umanitari con sede in Ucraina sono stati sospesi a causa del congelamento degli aiuti esteri da parte degli Stati Uniti. Le organizzazioni a sostegno dei veterani, i media locali e l’assistenza sanitaria a Kiev, sono tra quelle che hanno subito una riduzione dei finanziamenti da parte di Washington, con molti piccoli organi di stampa e gruppi di assistenza che hanno annunciato di essere costretti a chiudere.

Lo scorso venerdì 25 gennaio il segretario di Stato americano Marco Rubio ha ordinato di fermare praticamente tutti gli aiuti esteri degli Stati Uniti, ad eccezione dei finanziamenti a Israele e all’Egitto. La decisione è arrivata dopo che lunedì 20 il presidente degli Stati Uniti aveva firmato un ordine che sospendeva temporaneamente i programmi di assistenza all’estero per 90 giorni in attesa di una revisione dei loro finanziamenti.

Olga Kucher, della Veteran Hub, ha dichiarato all’Afp che lunedì l’Ong ucraina ha dovuto sospendere il lavoro della sua filiale nella città centrale di Vinnytsia. Un operatore umanitario di un’altra organizzazione americana, in parte finanziata dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USaid), ha dichiarato che un progetto di assistenza ai gruppi di soccorso ucraini che stava per essere avviato è stato “messo in pausa”.

Dall’invasione della Russia nel febbraio 2022, l’USaid ha fornito all’Ucraina 2,6 miliardi di dollari in aiuti umanitari, 5 miliardi in assistenza allo sviluppo e più di 30 miliardi in sostegno diretto al bilancio, secondo quanto riportato dal sito web dell’agenzia.