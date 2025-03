La penna dell’Intelligenza artificiale: in edicola arriva “Il Foglio AI”

ROMA – Da oggi, martedì 18 marzo, Il Foglio lancia un esperimento senza precedenti: un quotidiano interamente scritto dall’Intelligenza artificiale. Quattro pagine, ventidue articoli e tre editoriali, disponibili in edicola e online dal martedì al venerdì per circa un mese. Un vero e proprio banco di prova per comprendere l’impatto dell’Ai nel mondo dell’informazione e, più in generale, nella vita quotidiana.

Il Foglio AI, ecco come funziona la scrittura degli articoli

L’innovazione non riguarda solo la tecnologia impiegata, ma anche il metodo di lavoro. I giornalisti della testata si limitano a formulare domande e leggere le risposte, mentre la macchina si occupa di tutto il resto: dalla scrittura agli editoriali, dai titoli ai sommari. “È un quotidiano vero, fatto di notizie, discussioni e provocazioni”, spiegano i promotori dell’iniziativa.

L’obiettivo è duplice: da un lato, portare l’intelligenza artificiale dalla teoria alla pratica, dall’altro, riflettere sulle implicazioni di un giornalismo automatizzato. “Quali domande siamo stati costretti a porci?”, si interrogano i redattori, evidenziando l’impatto di questa rivoluzione sul loro lavoro. E con una punta di ironia, concludono: “È un altro Foglio fatto con intelligenza, ma non chiamatela artificiale”.