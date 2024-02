La protesta degli agricoltori esplode anche in India

Migliaia di agricoltori sono in marcia verso la capitale indiana, Nuova Delhi, per protestare contro il governo nazionale e chiedere prezzi minimi garantiti per i loro prodotti. Non è solo l’Europa a essere scossa dagli scontri tra agricoltori e istituzioni. L’India è stata infatti teatro in questi giorni di un’ondata di proteste da parte del settore agricolo, che sono state però respinte con violenza da parte delle forze dell’ordine indiane che hanno utilizzato idranti e gas lacrimogeni sui manifestanti diretti verso la capitale.