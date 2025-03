La riforma di Medicina è legge. Addio ai test d’ingresso, primo semestre aperto

ROMA – La Camera dei deputati ha approvato la riforma dell’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia. La legge, passata con 149 voti a favore e 63 contro, elimina i test d’ingresso. Inoltre, prevede la delega al governo affinché introduca entro un anno dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per elaborare nuove regole sull’accesso. L’immatricolazione al primo anno di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria diventerebbe così libera.

La riforma riguarda le università statali e il momento di selezione si sposterà alla fine del primo semestre di studi. Per poter proseguire la partecipazione ai corsi sarà necessario superare alcuni esami e ottenere un determinato punteggio all’interno di una graduatoria nazionale unica. L’applicazione sarà regolata dai decreti attuativi. Anna Maria Bernini, ministro per l’Università e la Ricerca, ha festeggiato il traguardo con un post su X.

Finalmente #Medicina volta pagina: superiamo il numero chiuso e diciamo addio ai test d’ingresso che per troppo tempo hanno spento i sogni e le ambizioni di tanti ragazzi.



L’Università non si presenta più con l'odiosa dicitura 'numero chiuso', ma apre le proprie porte per… pic.twitter.com/tEmdBcgZRm — Anna Maria Bernini 🇮🇹 (@BerniniAM) March 11, 2025

Durante la discussione nell’Aula della Camera le opposizioni hanno puntato il dito contro il “bluff ai danni delle università, degli studenti e delle loro famiglie” perché non è stato abolito il numero chiuso a medicina. Elisabetta Piccolotti, deputata di Sinistra Italiana nel gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, ha accusato la maggioranza sostenendo che “questa soluzione non cambierà nulla e costerà di più alle università. Siamo di fronte alla solita propaganda e confusione del governo Meloni”.

Mentre Forza Italia ha rimarcato la svolta compiuta con il senatore Dario Damiani che ha dichiarato “il nostro Paese potrà finalmente voltare pagina”. Fratelli d’Italia, invece, ha sottolineato la “fine ad un sistema iniquo che per troppo tempo ha privilegiato la sorte rispetto al vero merito”.