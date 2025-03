Tutto pronto per la terza stagione di Gangs of London

LONDRA – Cupa, violenta, sanguigna, intensa. Per gli amanti dell’azione, un appuntamento da non perdere. A due anni dall’uscita della seconda stagione, è pronta a sbarcare su Sky il prossimo 18 aprile Gangs of London 3, la pluripremiata serie tv action thriller Sky original con Sopè Dìrisu e Joe Cole.

La trama

Nella capitale del Regno Unito, palcoscenico di una guerra tra bande senza precedenti, arriva un carico di cocaina “corrotto” che causa la morte di centinaia di civili. Le autorità si allarmano e mettono sotto forte pressione tutte le gang della città. Il carico “corrotto” causa problemi soprattutto alla famiglia Dumani, per cui ora lavora l’ex poliziotto diventato gangster Elliot. Ma le conseguenze, personali e professionali, saranno saranno devastanti per tutti. Per i Wallace, per Luan, per Lale. Si è trattato di un attacco premeditato, ma chi è stato? E perché?

Il trailer

Collegandosi a questo link è possibile guardare il trailer della terza stagione

Il cast

C’è attesa per il ritorno di Sopè Dìrisu, che interpreterà Elliot Carter, di Joe Cole nel ruolo di Sean Wallace, Michelle Fairley in quello di Marian Wallace e Narges Rashidi che torna nel cast nel ruolo di Lale. Ritorna anche Pippa Bennett-Warner nel ruolo di Shannon Dumani, Asif Raza Mir nel ruolo di Asif Afidi e Jahz Armando nei panni di Saba e Fady Elsayed nel ruolo di Faz. Spazio anche alle new entry nel cast, tra tutti Andrew Koji, Richard Dormer e T’Nia Miller. Guest star Phil Daniels, Ruth Sheen e Mat Fraser.

Gangs of London è prodotto da Pulse Films di Vice Studio Group. Peter McKenna è lo sceneggiatore principale, alla regia Kim Hong Sun insieme a Farren Blackburn e Tessa Hoffe.

La serie, dal 18 aprile, sarà disponibile in streaming anche su Now tv.