ROMA – La Lega Serie A annuncia novità sul Var dalla prossima giornata di campionato. Ma soprattutto per le semifinali e finali di Coppa Italia 2024/2025. A partire dalla 30esima giornata di campionato sarà infatti integrato il segnale del Vardict – le grafiche televisive trasmesse durante il controllo al monitor – sui maxischermi degli stadi. Oltre alla possibilità, per gli arbitri, di spiegare le proprie decisioni all’intero stadio con un microfono dalla semifinale Empoli-Bologna, il primo aprile.

La voce dell’arbitro spiegherà il Var in tempo reale

Il Var – Video assistant referee – è uno strumento usato dagli arbitri per esaminare situazioni dubbie. Da quando viene utilizzato, le polemiche e i dubbi sugli episodi sono aumentati (con critiche non sempre legittime). Ad aumentare però è stata la richiesta, da tifosi e addetti ai lavori, di ascoltare le opinioni dei giudici di gara. Questo sarà possibile dal primo aprile. E non è uno scherzo. Infatti per la semifinale di Coppa Italia Empoli-Bologna per l’arbitro sarà possibile rivolgersi anche al pubblico. La Lega calcio dice di averlo fatto per aumentare lo spettacolo ma niente show: le frasi saranno stringate. Gli interventi saranno limitati alle azioni riviste in campo, le on field review. Il segnale audio dell’arbitro all’interno degli stadi e in televisione è reso possibile grazie a una specifica soluzione tecnologica. Questa è sviluppata dal partner Hawk-Eye, che si aggiunge all’attuale set-up della comunicazione arbitrale.

L’esempio in Inghilterra

La novità delle grafiche sul maxischermo

Come avviene già in Inghilterra, dal prossimo turno di campionato le grafiche televisive trasmesse durante il controllo in video saranno trasmesse anche sui maxischermi degli stadi. Questo per informare gli spettatori presenti allo stadio del controllo in corso. L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha fatto sapere che l’obiettivo di queste innovazioni è quello di “rendere i provvedimenti presi sempre più trasparenti e comprensibili per i calciatori, dirigenti, stakeholders coinvolti, compreso il pubblico”.

Serie A, l’ad De Siervo: “Vogliamo favorire lo spettacolo e supportare la terna arbitrale”

L’amministratore delegato della Lega calcio dal 2018 De Siervo ha sottolineato come il campionato continui ad investire in innovazione, infatti “siamo stati i primi al mondo ad introdurre il Var, il fuorigioco semiautomatico e la goal line technology”. Un campionato, quello italiano, che si affida alle innovazioni tecnologiche “che possano favorire lo spettacolo del nostro campionato e supportare la terna arbitrale”. Sul tema è intervenuto anche il presidente Aia – associazione italiana arbitri – Antonio Zappi che sottolinea come le due notizie rappresentino “un’apertura alla trasparenza”. Per lui la novità rappresenta un momento di ricambio generazionale e anche per questo “c’è la massima apertura anche per il Var a chiamata, siamo aperti ad ogni sperimentazione”.