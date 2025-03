ROMA – Il campo da calcio come un ring. Secondo l’ultimo report Cies, la Serie B è tra i primi tornei al mondo per scorrettezze e ammonizioni. Mentre la A fa peggio di Premier, Liga e Bundesliga. La serie cadetta è il secondo campionato, dopo la Super Liga serba, dove si commettono più falli a partita (29,9). Inoltre, è all’ottavo posto per cartellini.

La Serie A è la peggiore nei top campionati

La Serie A è la peggiore tra i “Big Five”. In assoluto si piazza al ventiduesimo posto per comportamento scorretto. Rientra nella norma, però, se consideriamo le ammonizioni per match (4,13). Quarantacinquesima nella lista del rapporto falli/cartellini, uno ogni 8.04 fischi. Analizzando gli altri quattro colossi, la Liga è il campionato dove si vedono più cartellini gialli. La Premier, invece, è il campionato con la media di ammonizioni più alta per partita.

Il rapporto dell’Osservatorio sul calcio mondiale sottolinea anche che la differenza di stile degli arbitri è condizionata dalle abitudini dei diversi Paesi. Come è noto, in Sudamerica si gioca un calcio più “duro” e i direttori di gara sono più severi. In Cile si sventola un cartellino ogni 5,24 falli. Mentre nelle due competizioni giapponesi lo si fa ogni 10,84 e 10,50. D’altronde è noto che i calciatori in Asia sono più disciplinati.