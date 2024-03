Una veduta generale della piazza del Duomo della citta di L'Aquila con la facciata della chiesa Santa Maria del Suffragio (Chiesa del Purgatorio o delle Anime Sante) nel 2010 / Foto d'archivio Ansa

ROMA – L’Aquila è la Capitale italiana della Cultura 2026. Ad annunciarlo il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nel corso della cerimonia di questa mattina, 13 marzo, a Roma nella sala Spadolini del dicastero. La città vincitrice è assegnataria di un contributo finanziario di un milione di euro per concretizzare gli obiettivi delineati nel progetto di candidatura.

Il capoluogo abruzzese ha concorso per il titolo con Agnone (Isernia), Alba (Cuneo), Gaeta (Latina), Latina, Lucera (Foggia), Maratea (Potenza), Rimini, Treviso e Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena).

“L’Aquila si avvia a celebrare i 15 anni del terremoto. Un evento che ci ha colpito non solo come istituzioni, ma come cittadini. Essere capitale italiana della cultura non è un risarcimento ma rappresenta un elemento attorno a cui ricostruire il tessuto sociale della nostra comunità – ha detto il sindaco Pierluigi Biondi -. Vi garantiamo che saremo all’altezza del compito che ci assegnate”.