ROMA – “Anima beata” e “Anima dannata” si affiancano in una cornice di tenebre ai Musei Vaticani per il nuovo progetto espositivo “Le Anime del Bernini”. Una mostra eccezionale, che espone due capolavori giovanili di Gian Lorenzo Bernini generalmente non accessibili al pubblico perché di proprietà dell’ Opera Pia­-Stabilimenti Spagnoli in Italia e custoditi all’Ambasciata di Spagna. L’esposizione, curata dal Direttore dei Musei Vaticani Barbara Jatta, insieme con Helena Pérez Gallardo dell’Università Complutense di Madrid, è stata inaugurata lo scorso martedì 19 Novembre. E potrà essere visitata fino al 31 gennaio 2025.

Grazia e dannazione

I busti di marmo sono stati realizzati nel 1619, quando lo scultore aveva appena 21 anni. Due volti che ritraggono le mutazioni delle condizioni dello spirito. L’approdo dell’anima alla salvezza eterna nello sguardo estatico e contemplativo della donna. E la prospettiva di una dannazione perenne sul viso maschile, deformato da un ghigno di angoscia. Un’espressione, che come spiega la curatrice della mostra Helena Pérez Gallardo, pare sia stata immortalata dal Bernini nel suo stesso riflesso allo specchio dopo essersi scottato la mano sul fuoco di una candela.

Riflessioni sulla condizione spirito in occasione del Giubileo

La mostra è stata allestita in occasione del Giubileo, in quanto nel rimando religioso delle opere emergono conformità con i temi attuali temi giubilari. Le riflessioni sulla tensione dell’animo umano tra grazia e dannazione rispondono all’appello di Papa Francesco di affiancare la dimensione spirituale del nuovo Giubileo ad un percorso di arricchimento culturale.

La donazione alle vittime di Valencia

Un’iniziativa che oltre ad un intento educativo prevede anche un risvolto benefico. Infatti il ricavato della vendita del catalogo sarà devoluto alle vittime dell’alluvione di Valencia. “Una grandissima tragedia frutto del cambiamento climatico che ha provocato un’ingente perdita di vite umane e beni”, afferma l’ambasciatrice Isabel Celaà Diéguez.