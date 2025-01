PECHINO – Sono bastati due mesi al laboratorio cinese DeepSeek per sviluppare un modello di intelligenza artificiale in grado di superare ChatGpt. È un duro colpo per gli americani, che si vedono portare via il primato nel campo dell’Ia. L’app di DeepSeek ha infatti raggiunto i vertici dei download gratuiti su Apple Store sia negli Stati Uniti sia in Cina. Questo nuovo modello sarebbe stato realizzato con circa sei milioni di dollari, un costo molto inferiore rispetto ai corrispettivi americani, e con chip meno potenti. Ha poi una natura open source che gli permette di promuovere l’innovazione collaborativa e la trasparenza.

Di DeepSeek e del suo fondatore, Liang WenFeng, non si sa quasi niente, se non che il laboratorio è nato da un hedge fund cinese chiamato High-Flyer Quant, che gestisce un asset da circa otto miliardi di dollari. Secondo alcuni test, il suo modello di Ai sarebbe in grado di superare anche Llama 3.1 di Meta e Claude Sonnet 3.5 di Anthropic, per accuratezza e per capacità di risoluzione di problemi complessi relativi alla matematica e alla codifica. Recentemente il laboratorio cinese ha rilasciato anche R1, un modello di ragionamento che ha superato persino O1, l’ultima invenzione di OpenAi. La notizia ha generato il panico nella Silicon Valley, mettendo in discussione l’enorme spesa delle grandi aziende tecnologiche americane per la creazione di modelli Ia e data center.

DeepSeek non è però l’unica azienda cinese che sta facendo tremare i colossi americani del settore tech: ByteDance, la società madre di TikTok, ha da poco rilasciato un aggiornamento del suo modello, anche questo più potente di O1. Con la notizia dell’ascesa della Cina nel mercato dell’intelligenza artificiale, le borse europee hanno aperto in calo mentre negli Stati Uniti Nvidia ha perso nel pre-mercato addirittura il 7,94%, Microsoft il 4,54% e Alphabet il 3,10%.