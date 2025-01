ROMA – Un asse tra Italia e Germania perché le “industrie gemelle” possano garantirsi un futuro, anzi, “il futuro dei miei nipoti”. Questo l’asso nella manica del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Come raccontato al quotidiano Repubblica, il piano sarebbe creare un patto tra le prime due manifatture d’Europa. La strategia sarà chiarita nell’incontro del 21 gennaio a Roma tra il ministro e il vicecancelliere tedesco Robert Habeck. I due si riuniranno in occasione dell’inaugurazione del South Corridor, nuova infrastruttura da 3.500 chilometri che porterà idrogeno africano in Italia, poi in Austria e Germania tramite la Dorsale adriatica. Proprio per questo, Pichetto ritiene che sia necessario farsi trovare pronti per questa novità e il primo passo è confrontarsi con gli altri due Paesi coinvolti.

L’iniziativa è rivolta a tutte le aziende che oggi sono in emergenza, indotta anche dal caro-gas. Il Bel Paese, infatti, cerca intese europee su un nuovo tetto al prezzo del gas e sul suo disaccoppiamento da quello dell’energia elettrica. “Sul primo punto sappiamo già che la speculazione finanziaria danneggia il mercato, con gravi ricadute sulle bollette” spiega il forzista. “Per ora siamo a una speculazione fisiologica, ma se si andasse sugli 80-90 euro a megawattora – continua – si rischierebbe quella finanziaria. L’Europa deve essere pronta a reagire”.

Ma cosa cambia per l’Italia?

“Credo che si possa lavorare per mantenere al di sotto dei 50 euro il prezzo del gas”, dichiarava Pichetto ieri. Di tutta risposta la Commissione si è mostrata fredda. Oggi, il ministro ha smentito: “Non parliamo di fissare un prezzo, ma di cercare un meccanismo stabile contro le speculazioni”.

Anche separare il prezzo del gas dall’elettricità è un vecchio sogno italiano, ma come realizzarlo? “Non può essere un obiettivo tutto italiano. Il prezzo marginale deve essere modificato, trovando nuove convergenze tra Paesi con interessi diversi. La Francia ha una base di energia nucleare, la Spagna ha 50 rigassificatori e un’offerta di rinnovabili che la disaccoppia già di fatto. Sarà un grande sforzo, ma va fatto”.