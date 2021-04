Per gli studenti tre mesi di formazione in quotidiani, agenzie e siti online

Si fermano qui, per ora, le pubblicazioni di LumsaNews. Nei prossimi tre mesi noi studenti del Master in Giornalismo saremo impegnati negli stage formativi presso alcune prestigiose redazioni giornalistiche: FanPage, Internazionale, Agenzia Internazionale Nova, Il Messaggero, AdnKronos, Rds, L’Espresso, Avvenire, La Stampa. Torneremo ad aggiornare il nostro sito, il giornale radio e il tg, a partire da settembre, con la ripresa delle lezioni.

La nostra esperienza al Master è iniziata in un periodo complesso. Il Covid ci ha imposto il distanziamento in aula, le mascherine, ha ridotto le nostre relazioni e tutto questo ha rappresentato per noi una sfida supplementare. Nonostante tutto, però, per cinque mesi siamo riusciti a vivere appieno la realtà di LumsaNews, con lezioni in presenza che non si sono mai interrotte.

Il nostro ringraziamento va dunque ai direttori, ai tutor e ai docenti per averlo reso possibile, nonostante la pandemia. Nella speranza di ritrovare presto una nuova normalità, vi diamo appuntamento a presto. Un caro saluto a tutti i nostri lettori e ascoltatori.