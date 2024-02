Il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani | Foto Ansa

ROMA- Via libera dell’Unione europea all’operazione Aspides nel Mar Rosso. L’ufficialità è stata comunicata direttamente dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che su X ha scritto: “Al Consiglio Affari Esteri Ue abbiamo appena approvato il lancio dell’operazione militare navale Aspides, di cui l’Italia avrà comando delle forze”. “L’Italia – ha aggiunto il vicepremier – è in prima linea per proteggere gli interessi mercantili e la libera navigazione nel Mar Rosso. È un importante passo verso la difesa comune europea”.

L’Italia offrirà il Comandante della Forza, il Contrammiraglio Stefano Costantino, e il Quartier Generale della Forza, che sarà installato a bordo di un cacciatorpediniere. La missione durerà almeno un anno, con possibile rinnovo, previa decisione del Consiglio Ue, sarà difensiva e non prevede attacchi via terra.

Il comando strategico sarà affidato alla Grecia, mentre quello tattico spetterà all’Italia, che sarà presente con una nave della Marina italiana. Lo scopo della missione, aperta alla partecipazione di Paesi terzi, è assicurare il principio di libertà di navigazione, escludendo qualsiasi tipo di coinvolgimento in operazioni terrestri contro le basi dei ribelli Houthi in Yemen.