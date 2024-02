Jannik Sinner celebra la vittoria a Rotterdam | Foto Ansa

ROMA – Sinner ricomincia da tre. Il campione altoatesino conquista il terzo gradino del podio nella classifica mondiale maschile, diventando così il primo italiano nell’era open a ottenere questo risultato. La vittoria di ieri in due set (7-5 6-4) agli Atp 500 a Rotterdam contro l’australiano De Minaur rappresenta per Sinner la 15esima vittoria consecutiva nella stagione. “Sono orgoglioso di come ho giocato”, ha commentato il campione, reduce del trionfo agli Australian Open dello scorso 28 gennaio. Il tennista azzurro, con 8270 punti, scavalca Daniil Medvedev, che resta a 8265 punti, e raggiunge Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, rispettivamente a 9105 e 9855 punti.

Non sembra impossibile, però, raggiungere Alcaraz: per lo spagnolo, infatti, dopo la vittoria a Wimbledon 2023, molte sconfitte sulla terra rossa, soprattutto contro i campioni della Top 10 mondiale. Solo tre vittorie su nove, un dato che, confrontato a quelli precedenti, risulta debole. Una crisi aperta anche dopo la sconfitta, contro il cileno Nicolas Jarry, nella semifinale dell’Atp 250 di Buenos Aires di ieri, che gli è costata l’eliminazione dalla competizione.

Jannik Sinner guarda al futuro e al suo 12esimo titolo in carriera. “Con il mio team abbiamo fatto un gran lavoro due settimane fa e anche in questo torneo. Sono orgoglioso di come ho giocato questa settimana, abbiamo avuto momenti difficili ma siamo nella giusta direzione”, ha commentato. Tra i prossimi appuntamenti per Sinner c’è il Masters 1000 sul cemento americano di Indian Wells, in programma per marzo. L’anno scorso a vincere fu proprio Carlos Alcaraz, che aveva battuto in semifinale lo stesso Sinner. Prima, però, due settimane per riposare e prepararsi in vista dei prossimi impegni. Sinner resterà poi in America, per il Masters 100 di Miami in programma dal 20 al 31 marzo.