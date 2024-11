Maccabi – Ajax tifosi israeliani aggrediti, coinvolti attivisti pro-Palestina

AMSTERDAM – Calcio e politica tornano a mescolarsi. A margine della partita di Europa League tra Maccabi Tel Aviv e Ajax, che si è disputata ad Amsterdam, 10 tifosi israeliani sono rimasti feriti a seguito di un’aggressione da parte di un gruppo di persone. “Filopalestinesi”, per il ministero degli Esteri israeliano. Secondo il bilancio ufficiale diffuso dalla polizia olandese sono 5 i feriti ricoverati e 62 le persone arrestate. Si indaga, inoltre, su un possibile rapimento: “La polizia è a conoscenza di segnalazioni di possibili ostaggi e sparizioni, ma al momento non ha alcuna conferma che ciò sia realmente accaduto. Anche questo è oggetto di indagine”, si legge su X. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine i tifosi del Maccabi Tel Aviv si erano riuniti in piazza Dam nel pomeriggio, dove si trovavano anche diversi manifestanti filopalestinesi provocando scontri. Secondo il governo israeliano i tifosi sarebbero invece rimasti vittime di un’imboscata.

L’Intervento immediato del governo israeliano

La reazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu è stata immediata: ha invitato il primo ministro olandese Dick Schoof e le forze di sicurezza locali “ad agire in modo deciso e rapido contro i rivoltosi” e ha disposto l’invio ad Amsterdam di due aerei per recuperare i cittadini israeliani feriti. Tramite una nota del suo ufficio ha inoltre dichiarato di considerare con la massima serietà l’attacco contro i cittadini israeliani, da lui definito come “antisemita e premeditato”, richiedendo una maggiore sicurezza per la comunità ebraica nei Paesi Bassi. Il nuovo capo della diplomazia israeliana, Gideon Saar, si recherà ad Amsterdam per una “visita diplomatica urgente”.

Von der Leyen: “Indignata per i vili attacchi”

La presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha dichiarato su X di aver parlato con il primo ministro olandese Schoof e si è detta “indignata per i vili attacchi di ieri sera contro cittadini israeliani ad Amsterdam.” ha aggiunto: “L’antisemitismo non ha assolutamente posto in Europa. Siamo determinati a combattere ogni forma di odio”.

Preoccupazione per Virtus Bologna – Maccabi Tel Aviv

Ora c’è allerta per la partita che si disputerà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno questa sera dove sono attesi diversi tifosi israeliani. Le misure di sicurezza sono al massimo livello per l’incontro di stasera. L’Unione dei giovani ebrei d’Italia sarebbe preoccupata che le violenze di Amsterdam possano ripetersi anche in Italia, e chiedono attenzione ”affinché ci sia prevenzione e garanzia di massima sicurezza“.