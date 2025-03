FIRENZE – In un’Italia spaccata tra caldo africano al sud e nubifragi al centro-nord, Toscana ed Emilia Romagna intraprendono le prime misure di sicurezza per tutelarsi dal maltempo.

Attività chiuse a Prato e Campi Bisenzio

Nelle zone di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa, la Regione ha dichiarato l’allerta rossa che entrerà in vigore da mezzogiorno di oggi, 14 marzo. Nel capoluogo di regione il livello dell’Arno, sorvegliato speciale, sta raggiungendo le strade della città mentre nella provincia cominciano a esondare i corsi d’acqua.

A Prato, l’assessora allo sviluppo economico Benedetta Squittieri firmato un’ordinanza che concerne la chiusura fino a mezzanotte di tutte le attività commerciali e le aziende in via precauzionale. Stessa misura intrapresa dal Comune di Campi Bisenzio. Il sindaco Andrea Tagliaferri ha garantito che continueranno a essere attivi i servizi pubblici essenziali.

A pochi chilometri, il torrente Rimaggio, che attraversa Sesto Fiorentino, ha allagato la piazza centrale del Mercato. Il Comune ha allerta i cittadini e li ha esortati a “non uscire di casa, non mettersi alla guida e a spostarsi ai piani alti”. Le evacuazioni preventive sono cominciate nelle zone limitrofe alle sponde dell’ottavo fiume più lungo d’Italia.

L’allerta meteo, iniziata i giorni scorsi, è per rischio idraulico: “La situazione che ci ha portato a diramare l’allerta di ieri è confermata e ha determinato adesso la necessità di alzare il livello di attenzione a rosso” ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Dopo una presunta pausa durante la notte, sono attesi altri rovesci, anche di forte entità.

Emilia Romagna, De Pascale: “Non dobbiamo sottovalutare”

Una situazione che colpisce anche la vicina di casa Emilia Romagna. Le forti piogge che si riversano sulla regione hanno spinto Arpae e Protezione civile a dichiarare l’allerta rossa fino a domani 15 marzo. Già il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci aveva firmato lo stato di mobilitazione. Le zone maggiormente interessate sono quelle vicine a Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara.

“Abbiamo avuto sforamenti di soglia 2 e non 3, e siamo in una fase che possiamo dire sotto controllo ma non dobbiamo sottovalutare, perché l’evento durerà tutta la giornata”, l’allerta rimane alta, come specificato dal messaggio divulgato sui social dal presidente della Regione Michele De Pascale.