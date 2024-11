ROMA – Un incarico “importante per l’Italia”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente della Commissione europea nell’incontro di ieri al Quirinale. Una dichiarazione significativa per il candidato, che ha già assistito al rinvio della sua nomina da parte del Parlamento europeo.

La candidatura di Fitto e di altri sei candidati alla vicepresidenza esecutiva non è stata accolta soprattutto da Socialisti, Liberali e Verdi. I tre gruppi politici temono una possibile deriva verso destra nella Commissione della presidente Ursula von der Leyen: Fitto infatti non solo fa parte di Fratelli d’Italia, ma appartiene anche al gruppo di destra degli Ecr (Conservatori e dei Riformisti Europei).

L’Unione europea sta d’altronde attraversando un periodo di insicurezze interne che riguardano la stessa maggioranza di Ursula von der Leyen. A provocare una nuova spaccatura sono le modifiche alla legge contro la deforestazione proposte dal Partito popolare europeo (Ppe). Il rinvio della sua attuazione è passato grazie al voto di Popolari, Conservatori, Patrioti e dell’ultra destra dell’Europa delle Nazioni Sovrane. Contrari i Socialisti che denunciano i Popolari: “In coalizione con l’estrema destra, il Ppe ha indebolito le disposizioni chiave del regolamento Ue contro la deforestazione”. Con loro i Verdi e la Sinistra.

Uno scontro che dall’Europa risuona anche in Italia, dove la presidente Giorgia Meloni incalza le risposte da parte della segreteria Elly Schlein sulla nomina di Fitto: “Da giorni le chiedo di dire quale sia la posizione ufficiale del Pd. Non deve rispondere a me ma ai cittadini italiani, le persone serie fanno così”. Il Pd fa infatti parte del gruppo politico di Socialisti e Democratici, che si stanno opponendo alla nomina.

Meloni ha invece espresso oggi il suo pieno appoggio a Fitto: “Il ruolo di vicepresidente consentirà al nostro commissario, già dotato di un portafoglio significativo alla coesione e alle riforme, di supervisionare altre politiche settoriali come quella dei trasporti”.