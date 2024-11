PERUGIA – Matteo Salvini definisce come un atto di protesta da radical chic la decisione di Francesco Guccini e Elio, pseudonimo di Stefano Belisari, di lasciare il social X. “Oggi c’è il festival di vip, presunti vip e radical chic che lasciano X per protesta. Il popolo se ne farà una ragione anche se Elio e Guccini non saranno più sui social”, ha riferito il vicepremier a Perugia durante il suo intervento per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le elezioni regionali in Umbria.

A inaugurare la fuga dalla piattaforma Piero Pelù, emulato successivamente da altri artisti come Vinicio Marchioni e Nicola Piovani. Una rotta intrapresa anche dalla band Elio e Le Storie Tese, che ha definito il social media “sempre più simile a una cloaca”. Il gruppo non si sottrae anche ad attacchi diretti al proprietario Elon Musk, ritenendolo “un pericolo per la democrazia e la libertà, che utilizza spudoratamente per la sua orribile propaganda.”

A percorrere l’onda anti-Musk anche Francesco Guccini, che così giustifica la sua decisione di cancellare il suo profilo dal social media: “Elon Musk ha delle idee che sono lontane anni luce dalle mie. Non ho alcun interesse a comunicare su una piattaforma che contribuisce a plasmare narrazioni e a manipolare pensieri politici”. E, proprio come ribadito dal leader del Carroccio, aggiunge: “Credo che nessuno sentirà la mia mancanza su X”.

Le cause di questo esodo di massa da X sono riconducibili alle recenti dichiarazioni accusatorie di Musk nei confronti dei giudici italiani. I magistrati del Tribunale di Roma erano stati esortati dal magnate ad abbandonare le loro cariche in quanto avevano sospeso la convalida del trattenimento per sette migranti portati in Albania.

Tuttavia, secondo un’analisi di SimilarWeb, che analizza il traffico in rete, questo è solo la punta dell’iceberg di un fenomeno che in realtà è in corso da tempo. Sono state rivelate infatti soltanto nella giornata del 7 novembre scorso 115.000 disattivazioni da X, il peggior dato da quando Musk è alla guida della piattaforma.