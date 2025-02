Mattarella: “L’aggressione russa all’Ucraina come il progetto del Terzo Reich”

MARSIGLIA – La guerra della Russia contro l’Ucraina ricorda “il progetto del Terzo Reich in Europa”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non usa troppi giri di parole nella sua lectio magistralis tenuta all’Università di Aix-Marseille. L’Ateneo, nella giornata di mercoledì, lo ha insignito dell’onorificenza accademica di dottore honoris causa.

Intanto nelle ultime ore Mosca sembra pronta a trattare sull’Ucraina con Zelensky, nonostante i noti problemi di legittimità per i russi del presidente ucraino. Inoltre Kiev apre per la prima volta all’ipotesi di negoziati diretti.

Il monito: “Evitare gli errori del passato”

Nel suo discorso, durato ben 28 minuti, Mattarella enuclea svariate questioni dell’attualità alla luce degli errori commessi nella storia. “La crisi economica del 1929 scosse le basi dell’economia globale e alimentò una spirale di protezionismo, di misure unilaterali, con il progressivo erodersi delle alleanze. Molti Stati non colsero la necessità di affrontare quella crisi in maniera coesa, adagiandosi, invece, su visioni ottocentesche, concentrandosi sulla dimensione domestica. Fenomeni di carattere autoritario presero il sopravvento in alcuni Paesi, attratti dalla favola che regimi dispotici e illiberali fossero più efficaci nella tutela degli interessi nazionali”, afferma il presidente.

I nuovi corsari e la frecciatina a Musk

Un altro punto della sua orazione tratta il tema dei “neo-feudatari del Terzo millennio, novelli corsari che aspirano a vedersi affidare signorie nella dimensione pubblica, per gestire parti dei beni comuni rappresentati dal cyberspazio nonché dallo spazio extra-atmosferico, quasi usurpatori delle sovranità democratiche”. Un riferimento neanche troppo velato al multimiliardario più chiacchierato del momento Elon Musk.

Il ruolo dell’Europa

Sul ruolo dell’Europa nel nuovo ordine mondiale, la domanda è se possa accettare di essere schiacciata tra oligarchie e autocrazie, con la prospettiva di un “vassallaggio felice” nella migliore delle ipotesi.