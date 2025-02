WASHINGTON – “Un’idea straordinaria che penso dovrebbe essere davvero perseguita, esaminata e realizzata”. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha accolto con favore il piano per Gaza annunciato dal presidente americano Donald Trump. In un’intervista a Fox News, il capo del governo di Tel Aviv ha rivelato che il progetto di una Gaza “riviera del Medio Oriente”, controllata a lungo termine dagli Stati Uniti, è “la prima buona idea” che ha sentito sul futuro della Striscia.

Katz ordina all’Idf “lo sfollamento volontario” da Gaza

Dalle parole ai fatti. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha subito ordinato alle forze armate di Tel Aviv di preparare un programma che consenta la “partenza volontaria della popolazione di Gaza”. Oltre allo sfollamento di massa, stando a quanto riportato dai media israeliani, allo studio anche una proposta per la ricostruzione di una “Gaza smilitarizzata”.

Le reazioni all’Onu e in Iran

Eppure il piano di Trump e Netanyahu per l’evacuazione forzata dei palestinesi non convince altri attori mediorientali come l’Iran. Il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha respinto la proposta del presidente Usa definendola “scioccante”. Il portavoce del ministro, Esmaeil Baqaei, ha detto che il progetto americano sarebbe “una continuazione del piano mirato del regime di Israele di annientare completamente la nazione palestinese”. Netta anche la reazione delle Nazioni unite. Il Segretario generale Antonio Guterres, ha messo in guardia contro l’ipotesi di “pulizia etnica” a Gaza.

Hamas: “Piano ridicolo e assurdo”

Sami Abu Zuhri, funzionario di Hamas, ha dichiarato all’agenzia Reuters che “qualsiasi idea” di evacuazione forzata dei palestinesi da Gaza “può infiammare ulteriormente la regione”. Contrari anche Egitto e Giordania. Per l’Ue la Striscia “è parte integrante di un futuro Stato palestinese”.

Rubio ridimensiona: “Sarebbe un trasferimento temporaneo”

Ai giornalisti che lo hanno seguito durante una visita in Guatemala il segretario di Stato americano Marco Rubio ha fornito un elemento che ridimensiona le parole del presidente Usa: “Trump vuole solo che i palestinesi se ne vadano temporaneamente mentre Gaza viene ricostruita. Molto generosa l’offerta Usa di ricostruire e di essere responsabile della ricostruzione”.

Salvini elogia Trump e annuncia un viaggio in Israele: “Incontrerò Netanyahu”

“La Lega guarda con grande attenzione alle proposte di Donald Trump per Gaza e la riviera del Medio Oriente”. A questa nota della Lega di ieri, 5 febbraio, è seguito l’annuncio del vicepremier Matteo Salvini a Rtl 102.5: “Lunedì e martedì sarò in Israele. Incontrerò la ministra dei Trasporti e poi vedrò Netanyahu perché il tema della pace è il nodo fondamentale di questo 2025”.