Mattarella tuona dal Giappone: “La Russia ha violato ogni regola di convivenza”

In un’intervista rilasciata all’emittente pubblica giapponese Nhk, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha parlato del conflitto russo-ucraino e ha rinnovato il proprio sostegno a Kiev, ricordando “l’aggressione russa in violazione del diritto internazionale”.

“Pace non crei omaggio a prepotenza delle armi”

Durante l’intervista, Mattarella ha dichiarato come l’Italia sia al lavoro da 3 anni per indurre la Russia a negoziare. Per il capo dello Stato: “Serve una pace giusta che non crei omaggio alla prepotenza delle armi perchè altrimenti si aprirebbe una stagione pericolosissima per la vita internazionale”. Fondamentale, per il presidente della Repubblica, che si raggiunga una soluzione giusta che non sia fragile e transitoria. Un accordo basato sulle norme della Carta dell’Onu e che sia accettata da entrambi le fazioni. Un eventuale accordo basato sulla prepotenza –per Mattarella– non durerebbe a lungo.

“Inaccettabile che stati più forti si impongano su stati più deboli”

Per il Capo dello Stato è necessario che si una soluzione che non mortifichi nessuna delle due parti per evitare che non si riaffermi il principio “inaccettabile” delle sfere di influenza per cui gli Stati più forti hanno il diritto di imporsi sugli Stati meno forti.

“Rafforzare Difesa Ue è uno sviluppo naturale”

“È evidente che una soluzione di pace deve essere circondata da garanzie che non si riprendano le ostilità e quindi garanzie di sicurezza”. L’Europa, ha aggiunto Mattarella, è in questo momento preoccupato per cui “si pensa che è necessario rafforzare la Difesa europea. Questo è uno sviluppo naturale dell’integrazione europea che è andata avanti in questi decenni”.

“Truppe italiane in Ucraina? È presto”

Rispondendo ad una domanda sull’eventuale invio di truppe italiane di peace-keeping in Ucraina, Mattarella ha affermato come “Non ci troviamo ancora a questo punto, non sono ancora iniziati i trattati di pace. Parlare di quello che avverrà come soluzioni è totalmente fuori dal momento”.