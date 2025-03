Agenzia delle Entrate, arriva il codice fiscale sprint per i neonati

ROMA – Arriva il codice fiscale sprint per i neonati. Lo annuncia l’Agenzia delle Entrate. I genitori dei piccoli potranno richiederlo direttamente online, tramite un nuovo servizio che taglia i tempi per la generazione della tessera sanitaria. Per accedere è sufficiente avere lo Spid o in alternativa le credenziali della Carta d’identità elettronica o della Carta Nazionale dei Servizi. Una volta entrati sarà necessario solamente inserire i dati del bambino o della bambina e allegare la copia dei documenti di nascita. Non appena l’ufficio avrà lavorato la richiesta, il sistema invierà una mail per avvisare che il certificato è disponibile in versione digitale. Quindi, non servirà più recarsi fisicamente presso gli uffici delle Entrate. Tra l’altro, grazie a questa novità, la famiglia potrà effettuare la scelta del pediatra nel caso in cui il Comune di residenza non lo abbia comunicato nell’atto di nascita.

Novità anche per chi desidera richiedere il duplicato della tessera sanitaria, in caso di smarrimento o mancata ricezione. Per farlo bisognerà accedere al sito dell’Agenzia dell’Entrate e chiedere la ri-emissione. Nel caso in cui si volesse far recapitare la tessera presso un indirizzo diverso da quello di residenza, è possibile indicare un altro recapito di spedizione.