ROMA – È partito il conto alla rovescia per la Maturità 2025, che avrà inizio il 18 giugno alle ore 8.30 con il classico tema di italiano. Nella giornata di ieri, 29 gennaio, gli studenti di tutta Italia hanno ricevuto dal ministero dell’Istruzione l’attesa comunicazione sulle seconde prove d’esame, quelle caratterizzanti i singoli percorsi di studio: latino al Liceo Classico (a fronte del Greco lo scorso anno) e matematica, per la seconda volta, al liceo scientifico. La tappa finale dell’esame sarà costituita da un colloquio, “che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente”. Le Commissioni d’esame saranno composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e tre interni all’istituto scolastico.

Dall’elaborato di cittadinanza all’Alternanza scuola lavoro, le novità

Tra le novità che caratterizzeranno la Maturità di quest’anno, salta all’occhio la prova di cittadinanza per chi ha il sei in condotta agli scrutini. Gli studenti interessati dovranno redigere un elaborato in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe, testo che sarà poi al centro del colloquio orale.

Una classe impegnata nella prima prova dell’esame di maturità al liceo Classico Visconti di Roma | Foto Ansa

La scelta in questione è stata introdotta dalla riforma del voto in condotta voluta dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, incontrando tuttavia le polemiche del sindacato DirigentiScuola, secondo cui “la novità sarebbe dovuta entrare nel prossimo anno scolastico, preceduta da un regolamento ministeriale che al momento non c’è”. In risposta, lo stesso Valditara ha assicurato che “l’obiettivo è una scuola con standard di qualità sempre più alti, in cui la centralità della persona e la cultura del rispetto sono fondamentali”.

Altra novità sarà rappresentata all’Alternanza scuola lavoro (ora nota come Ptco, percorsi traversali per le competenze e l’orientamento), che diventa ufficialmente un requisito per l’ammissione all’esame. L’obbligo dei Ptco, in realtà, era già previsto da una norma stilata nel 2017, che, tuttavia, non è mai stata applicata fino ad ora.