TORINO – La classifica dei migliori licei d’Italia è online sul sito di Eduscopio. Il portale della Fondazione Agnelli offre anche quest’anno i dati aggiornati sugli istituti di secondo grado italiani. La classifica divide i licei delle principali città per indirizzo scolastico, incrociando i dati di performance degli ex studenti. La ricerca offre gli elementi per orientarsi nella scelta degli istituiti, segnalando quali preparano meglio alla carriera universitaria o lavorativa.

A incidere sui dati di quest’anno è l’ondata di Covid sugli studenti che hanno sostenuto l’esame di maturità nel 2021. A confermalo le dichiarazioni del presidente della Fondazione, Andrea Gavosto: “I numeri confermano come la pandemia abbia avuto effetti negativi per gli esiti universitari dei diplomati, con una preoccupante crescita della percentuale di chi non ha dato esami al primo anno”.

Migliorano invece i dati dell’occupazione dopo il diploma. Sono in questo caso gli istituti tecnici e professionali ad avere i risultati più incoraggianti. Tra gli studenti che dopo il diploma hanno scelto la carriera lavorativa, il tasso di occupazione registrato è del 35%, in aumento rispetto ai diplomati del 2020. L’istituto tecnico tecnologico Vallauri di Fossano, in provincia di Cuneo, è quello che registra tra le percentuali più alte di occupazione dei propri diplomati, all’85%.

Come negli anni precedenti, gli indirizzi scientifici superano quelli classici per tasso di occupazione e media universitaria dei loro ex studenti. A Milano, tuttavia, il liceo classico del Sacro Cuore torna in vetta rispetto all’anno precedente, seguito dal Berchet. Invariata invece la classifica dei licei scientifici milanesi che vede in prima posizione il Volta.

Conferme anche nei licei classici della Capitale. A Roma resta in vetta il Visconti, mentre sale primo il Righi tra i migliori istituti scientifici.