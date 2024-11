MALAGA – L’Italia del tennis femminile vince nella Billie Jean King Cup e apre la strada alla nazionale maschile in Coppa Davis, che oggi scenderà in campo contro l’Argentina.

Si è svolta ieri, a Malaga, la finale del campionato mondiale di tennis femminile a squadre nazionali, che ha visto le azzurre trionfare con un 2-0 contro la Slovacchia. “È un sogno diventato realtà”, ha commentato la capitana della squadra italiana Tathiana Garbin, a distanza di un anno dall’ultima finale disputata nel campionato, persa contro il Canada. “Il prossimo anno vogliamo riprovarci e vincerla questa coppa”, avevano promesso le azzurre dopo la sconfitta della scorsa edizione. Oggi possiamo dire che la promessa è stata onorata e a dispetto di tutti gli ostacoli: nel corso dell’ultimo anno la capitana ha dovuto affrontare la malattia, un cancro raro e molto aggressivo; questo però non le ha impedito di conquistare all’Italia la sua quinta vittoria nel campionato. L’ultima risale al 2013, quando ancora si chiamava Fed Cup. La squadra, composta da Elisabetta Cocciaretto, Lucezia Stefanini, Martina Trevisani e Sara Errani, ha ottenuto il successo in particolare grazie alle conquiste in singolare di Lucia Bronzetti contro Viktória Hruncakova e di Jasmine Paolini contro Rebecca Sramkova.

L’esordio dell’Italia in Davis

Grande attesa per l’inizio dei quarti di finale della Coppa Davis: stasera l’Italia giocherà contro l’Argentina con un Jannik Sinner fresco di vittoria alle Atp Finals. Il capitano della squadra Filippo Volandri ha provato diverse combinazioni: probabilmente metterà in campo Sinner e Musetti nei singolari e sempre Sinner, ma insieme Berrettini, per il doppio. In caso di vittoria gli azzurri affronteranno o l’Australia o gli Stati Uniti.