Lo smog non dà tregua a Milano. Il capoluogo lombardo corre così ai ripari stabilendo, dopo 5 anni, il blocco totale della circolazione delle auto. Domenica lo stop per cercare di abbassare i livelli di inquinamento. A annunciarlo è stato il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Un provvedimento inevitabile in quanto da capodanno le centraline che rilevano i livelli di Pm10 nell’aria hanno fatto segnare ben 24 giornate con polveri sottili molto oltre i livelli consentiti. Solo per due giorni i valori sono risultati essere nella norma. Per legge in un anno possono essere solo 35 le giornate in cui è concesso sforare e siamo solo a gennaio.

“Quella per l’ambiente è una battaglia di lungo periodo che si realizza attraverso misure strutturali e scelte di ampia visione” ha detto Sala.