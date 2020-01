Ha un nome la donna uccisa la notte scorsa e ritrovata in mattinata in un parco pubblico a pochi passi di distanza da Bedizzole, nel bresciano. Si tratta di Francesca Fantoni, di 39 anni. Il cadavere della donna è stato trovato in mattinata da un carabiniere dietro ad un cespuglio.

In questi momenti è ancora in corso l’interrogatorio di un 35enne di Bedizzole, da quanto finora trapelato, dovrebbe essere l’ultima persona ad aver visto la donna. Al momento non ci sarebbero però ammissioni di colpa. L’autopsia sulla salma sarà eseguita nei prossimi giorni.