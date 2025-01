MILANO – Una tentata rapina trasformatasi in violenza sessuale. L’agguato, fuori dalla discoteca Alcatraz di via Valtellina a Milano, ha coinvolto una coppia di studenti fuori sede nel capoluogo lombardo.

Una decina di uomini ha assalito la coppia, tentando prima di rapinare le vittime e poi abusando della ragazza, una diciannovenne pugliese. I fatti risalgono alle prime ore dell’alba di sabato 11 gennaio. I due, appena usciti dalla discoteca, si erano fermati per alcuni minuti in un cortile vicino al parcheggio del locale.

La coppia accerchiata da un gruppo di dieci uomini

Nel buio della notte, gli studenti sono stati avvicinati da un gruppo di “dieci o dodici nordafricani”. Il gruppo ha prima cercato di derubare il cellulare, il portafoglio del ragazzo e la borsetta della diciannovenne. Alle reazioni dei giovani hanno fatto seguito gli abusi sessuali nei confronti della ragazza.

A fermare gli aggressori è stato il personale della security della discoteca, attirato dalle grida delle vittime. Anche una pattuglia dei carabinieri della stazione Porta Garibaldi , impegnata nei controlli notturni nelle zone della movida e della Centrale, passando davanti all’Alcatraz si è fermata per la confusione.

Fermato un uomo: tentata rapina e violenza sessuale

Le forze dell’ordine sono riuscite a fermare uno dei ragazzi del branco mentre fuggiva, arrestandolo in flagranza per tentata rapina e violenza sessuale. Grazie alle testimonianze dei buttafuori e delle vittime, i carabinieri hanno ricostruito la vicenda, identificando nell’uomo fermato l’autore della violenza subita dalla studentessa. Si tratta di un trentaseienne di nazionalità egiziana residente nella Bergamasca. Al momento sono in corso le indagini per risalire all’identità degli aggressori.

Non si tratta del primo episodio di violenza avvenuto nel parcheggio della discoteca. Nello stesso luogo, nel febbraio dello scorso anno una ventenne statunitense era stata violentata da un diciannovenne conosciuto nel locale. Anche in quel caso a intervenire per primi erano stati gli agenti della security dell’Alcatraz.