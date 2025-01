Il Sanremo corale di Conti, da Bianca Balti a Nino Frassica: tutti i co-conduttori

ROMA – Da Bianca Balti a Alessandro Cattelan, passando per Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. A poco meno di un mese dall’inizio del 75° Festival della Canzone Italiana, Carlo Conti annuncia i nomi dei co-conduttori che divideranno con lui il palco dell’Ariston. Tra attori, cantanti e comici, la sua sarà una conduzione corale. “Sarà una conduzione insieme. Tutti insieme”. E poi forse, “strada facendo, potrebbe arrivare anche una sorpresa”.

La “straordinaria” Bianca Balti insieme a Malgioglio e Nino Frassica

Carlo Conti sceglie anche quest’anno il Tg1 per svelare chi saranno i volti che lo accompagneranno durante il corso di quattro delle cinque serate del Festival, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025. Nel corso della prima puntata, durante la quale si esibiranno tutti e trenta i cantanti in gara, sarà da solo, a meno che non riuscirà a “convincere due amici storici”. Mercoledì 12 febbraio salirà invece sul palco la “guerriera” Bianca Balti, con tutta la sua “energia e voglia di vivere”. E “per una serata piena di sana follia” ad affiancarla ci saranno anche Malgioglio e Nino Frassica, che nel Sanremo di Conti c’era già stato nel 2016.

Miriam Leone e il ritorno da conduttore di Mahmood

La terza serata sarà quella “dell’eleganza” di Miriam Leone, attesa su Rai 1 nei panni di Miss Fallaci, “dell’energia musicale” di Elettra Lamborghini e della “freschezza e comicità” di Katia Follesa. Quello di venerdì sarà invece l’atteso appuntamento dedicato alle cover. Una serata che, come annunciato dal direttore artistico, “sarà molto glamour e chic, ma anche piena di ironia”. Vicino a lui ci saranno Geppi Cucciari, reduce dal successo di Splendida cornice su Rai 3, e Mahmood che, dopo aver collezionato due vittorie negli scorsi anni, torna all’Ariston da conduttore.

Ultima serata ad Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi

Nel gran finale di sabato, Conti condurrà affiancato da Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi che, già qualche giorno fa, aveva annunciato al Corriere della Sera di “sentirsi pronta” per condurre Sanremo “al calduccio” dell’Ariston, dopo due edizioni al freddo con Fiorello.