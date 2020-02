L'astronauta è in buone condizioni

dopo 201 giorni in orbita

Luca Parmitano è tornato sulla Terra, atterrato stamattina nella steppa del Kazakistan nella capsula Soyuz-MS13. L’astronauta italiano faceva parte, insieme al cosmonauta russo Oleg Skripochka e alla collega della Nasa Christiana Koch, della missione Beyond, consistente in 201 di esplorazione in orbita.

Parmitano è stato il primo italiano a comandare una spedizione di tale importanza. Le operazioni di rientro erano iniziate verso le 3:00 italiane, momento in cui si è chiusa la capsula, la partenza dalla Stazione Spaziale Internazionale invece è stata alle 6:49 del mattino. Il ritorno sulla Terra alle 10:13 italiane, in Kazakistan. Luca Parmitano sembra stare bene ed essere tranquillo, nonostante la fatica del viaggio. Ora per lui inizierà una lunga riabilitazione.