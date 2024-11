PARIGI – La musica francese è in lutto per la scomparsa di Charles Dumont, compositore della leggendaria “Non, je ne regrette rien”, interpretata da Édith Piaf e celebre in tutto il mondo. Il cantautore si è spento a 95 anni. Lo ha annunciato la sua compagna, Florence.

La carriera

Dumont inizia a scrivere canzoni dal 1960. Diventa famoso per aver composto, con le parole di Michael Vaucaire, il brano “Non, je ne regrette rien”. Il capolavoro, interpretato da Édith Piaf, diventa una delle più celebri canzoni dedicate alla Legione straniera. Per Piaf scrive la musica di decine di altre canzoni, tra cui “Mon Dieu” e “Les Flonflons du bal”. Nel 1964, dopo la morte della cantautrice, lavora con l’attore e poeta belga Jacques Brel. Scrive anche canzoni per serie televisive come “Michel Vaillant” di Jean Graton. Per il cinema compone la colonna sonora di “Monsieur Hulot nel caos del traffico”, diretto da Jacques Tati. Storica la sua collaborazione con Barbra Streisand. La celebre artista americana ha reinterpretato la sua “Le Mur” con il titolo di “I’ve Been Here”. Tra i vari cantanti con cui lavora nel corso della sua carriera, spicca il nome di Dalida. Nel 2004 Dumont festeggia i cinquant’anni di musica con due spettacoli al Bataclan di Parigi.

L’eredità artistica

Dumont era anche un abile pianista, oltre che un interprete di talento. Concerti in vari paesi e una passione per la musica che si rifletteva nel rapporto speciale con il suo pubblico. Il compositore ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo contributo alla canzone francese. La notizia della sua scomparsa ha toccato profondamente il mondo dello spettacolo e della cultura internazionali. Sono molti gli artisti che hanno ricordato Dumont come un maestro e un uomo di straordinaria sensibilità.