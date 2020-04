Pasquale Apicella, poliziotto di 37 anni, è morto in servizio questa notte a Napoli nel tentativo di sventare una rapina. Aveva provato, insieme a un collega rimasto ferito, a bloccare la strada con l’auto di pattuglia per impedire la fuga ai malviventi che avevano da poco forzato il bancomat della Banca di Credito Agricolo. I tre rapinatori, Rom residenti nel campo nomadi di Giugliano, dopo non essere riusciti a portare a termine il colpo, sono fuggiti via a bordo di un’auto rubata e, trovandosi la strada sbarrata, hanno speronato a tutta velocità la volante.

L’impatto è stato talmente violento da distruggere entrambi i veicoli e addirittura il motore della vettura dei banditi è stato sbalzato fuori. I poliziotti sono stati soccorsi e portati in ospedale, ma per Apicella non c’è stato niente da fare. Due dei banditi sono stati catturati vicino al luogo dell’impatto, mentre il terzo è ancora ricercato. Il trentasettenne agente scelto, sposato e con due figli, era in polizia dal 2014 e dal dicembre 2019 lavorava al commissariato di Secondigliano.

Lino, come lo chiamavano gli amici, era anche un abile tatuatore e sul suo profilo Facebook sono presenti numerose foto che lo ritraggono all’opera e delle sue creazioni. In uno dei suoi ultimi post aveva scritto: “Solo una cosa positiva ha portato questo virus, quello di poterti godere un pò la famiglia…”.

Esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia di Apicella il capo della Polizia, Franco Gabrielli, sottolineando che, “anche in giornate in cui le forze di polizia sono impegnate nei controlli per il contenimento del coronavirus, continuano a garantire il rispetto della legalità e oggi pagano un prezzo altissimo con la perdita di un loro uomo”.

E proprio a Gabrielli è indirizzato il messaggio del capo dello Stato, Sergio Mattarella: “Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso in servizio dell’agente scelto Pasquale Apicella. Nell’esprimere a lei e alla Polizia la mia solidale vicinanza, la prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio”.

“Sono vicina alla famiglia colpita da un’immane tragedia e desidero rinnovare i sentimenti di apprezzamento e riconoscenza per il quotidiano impegno di tutte le forze dell’ordine al servizio dei cittadini”, ha sottolineato invece il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

A ringraziare le forze dell’ordine “impegnate nella prevenzione e nella repressione del crimine” è anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che testimonia “il dolore di tutta la città” e augura “una pronta guarigione al poliziotto ferito”. Si unisce al cordoglio il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, che in un post su Facebook esprime “vicinanza alla famiglia di Apicella e al corpo di Polizia che lavora per la nostra sicurezza”.

Solidarietà alla famiglia del trentasettenne, ma anche polemica politica, nel messaggio della deputata campana della Lega, Pina Castiello, che invita il ministro Lamorgese, “a concentrare di più le proprie attenzioni su quelle sacche di illegalità, come i campi Rom, colpevolmente tollerate”.