TIRANA – “Questi giudici devono andarsene”. Così è intervenuto Elon Musk, il miliardario naturalizzato statunitense, sul nuovo stop del Tribunale di Roma alla convalida dei fermi di sette richiedenti asilo che nei giorni scorsi erano stati condotti nel centro per migranti di Gjader dalla nave italiana Libra. La sferzata di Musk è apparsa questa mattina sulla piattaforma X ed è stata definita “pericolosa” dal consigliere laico del Csm Ernesto Carbone, che ha dichiarato: “Dopo un’incursione nella politica tedesca oggi il giurista Elon Musk entra in modo violento criticando un potere delle Stato. Tutto questo è inaccettabile ma soprattutto pericoloso”.

Sulla questione questa mattina è intervenuto anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, accettando che la decisione sui fermi venga presa dalla Corte Europea, come richiesto dai giudici di Roma: “Può darsi che sia la sede giusta per definire quello che secondo me è un problema che sarebbe stato meglio non fosse sorto”. Con un segnale di distensione ha poi aggiunto che ”lo scontro tra magistratura e politica non ci deve essere”, e che “le invasioni di campo devono cessare perché non aiutano l’Italia”.

Nel frattempo l’esecutivo si prepara a perorare la propria causa davanti ai giudici europei, convinto di aver semplicemente anticipato i provvedimenti presenti nel nuovo Patto europeo Migrazioni e Asilo non ancora in vigore. La sentenza della Corte europea cui si appellano i magistrati italiani sarebbe infatti precedente e quindi datata rispetto al patto.

A esprimersi sulla polemica sono anche altri esponenti della politica: il segretario di +Europa Riccardo Magi ha commentato le parole di Musk, intervenendo su X. Nel suo post, si chiede se Meloni e Salvini difenderanno la sovranità italiana dalle ingerenze del miliardario, che a suo parere “pensa di intimidire i giudici italiani”. Conclude poi scrivendo che “l’Italia non è ancora l’Ungheria né la Russia di Putin, né tantomeno gli Usa di Trump con la giustizia assoggettata al potere politico”.