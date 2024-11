I giornali francesi contro X: “Dal social di Musk diritti non pagati”

PARIGI – Molteplici quotidiani francesi – tra i più conosciuti Le Figaro, Le Monde, Le Parisien – hanno avviato un’azione giudiziaria contro X, la piattaforma del miliardario Elon Musk. Secondo gli editori, la piattaforma utilizza i loro contenuti senza alcuna retribuzione, violando dunque le norme sui “diritti connessi” dell’Unione Europea riconosciuti non al creatore ma a soggetti terzi legati allo stesso. Non è la prima volta che si creano tensioni tra gli editori di questi quotidiani e il social network di Musk. In passato infatti, gli stessi giornali insieme all’agenzia di stampa France Presse (Afp) avevano già querelato X, accusato di non avere intenzione di negoziare sui diritti connessi.

Il 24 maggio scorso i giudici di Parigi avevano dato ragione alla cordata delle testate francesi. La magistratura aveva infatti imposto a X di procurare tutta una serie di dati commerciali (visualizzazioni, retweet, mi piace, condivisioni) per una valutazione sugli introiti finanziari tratti dai contenuti online. La piattaforma social, però, non si è mai allineata a questa scelta. “Ha dimostrato la sua invidiabile volontà di sottrarsi agli obblighi legali”, tuonano i giornali francesi.

I diritti connessi al diritti d’autore per le piattaforme digitali sono stati introdotti nel 2019 da una direttiva europea e consentono a tutti gli organi di informazione di ottenere un giusto compenso quando i loro contenuti vengono riutilizzati o ricondivisi dai giganti del web.

L’azione giudiziaria congiunta, si legge in una nota ufficiale, è stata consegnata “dagli editori di Le Figaro, Le Parisien, Le Monde, Tèlèrama, Courrier International, Le Huffington Post, Malesherbes Pubblications e Le Nuovel Obs”.