SAN FRANCISCO – Nel duello tra OpenAi e DeepSeek per il dominio della nuova frontiera dell’Intelligenza artificiale, si inserisce un nuovo contendente. Niente di meno che l’uomo più ricco del mondo, Elon Musk. L’imprenditore lancia Grok 3, l’ultimo chatbot della sua società xAI, fondata nel luglio del 2023.

Musk: “Grok significa comprendere l’universo”

Musk nel corso della presentazione del chatbot lo descrive come “spaventoso e intelligente”. Possiede dieci volte le risorse computazionali del suo predecessore rilasciato nell’agosto dello scorso anno. Grok 3 è stato addestrato su dati sintetici e utilizza meccanismi di autocorrezione che evitano gli errori, noti come allucinazioni.

Grok 3 è un modello “pensante”

“Genera il codice per l’animazione 3D che simuli il lancio di una navicella dalla Terra per atterrare su Marte e che poi torna indietro alla successiva finestra di lancio”, afferma il team di ricercatori durante la sua presentazione. Durante la quale sullo schermo compare una simulazione del nostro sistema solare in piccolo, con il Sole, la Terra, Marte e la navicella spaziale che ha il compito di atterrare sul pianeta rosso e tornare.